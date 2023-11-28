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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maçları, 13. haftanın sona ermesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçti ve liderliğini korudu. Galatasaray'da sahasında Alanyaspor'u 4-0 yenmeyi başardı ve 34 puanla 2. sırada yer aldı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta fikstürü ve puan durumu)

'de 14. hafta fikstürünün belli olmasıyla birlikte, futbolseverler takımlarının bu hafta yapacağı maçları araştırıyor. İşte Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta fikstürü ve puan durumu) - 1 Süper Lig güncel puan durumu tablosu

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