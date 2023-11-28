Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de 14. hafta fikstürünün belli olmasıyla birlikte, futbolseverler takımlarının bu hafta yapacağı maçları araştırıyor. İşte Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu.



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI



Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:



1 Aralık Cuma:



20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)



2 Aralık Cumartesi:



13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)



16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)



19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)



3 Aralık Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)



19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)



4 Aralık Pazartesi:



20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig güncel puan durumu tablosu