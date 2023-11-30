Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta maç programı ve puan durumu)

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 14. haftası yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak 14. haftanın programı belli oldu.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

Yarın:



20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)



2 Aralık Cumartesi:



13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya OBA)



16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)



19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)



3 Aralık Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)



19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)



4 Aralık Pazartesi:



20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

SÜPER LİG PUAN DURUMU