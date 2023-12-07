Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 15. hafta fikstürü ve puan durumu)

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında saat 20.00'de Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.



Hafta, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Kritik müsabaka, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15. haftanın müsabaka programı şöyle:



Yarın:



20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)



9 Aralık Cumartesi:



13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)



16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)



10 Aralık Pazar:



13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RGH EnerTürk Enerji﻿)



19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)



11 Aralık Pazartesi:



20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig güncel puan durumu