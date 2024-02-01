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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tuttukları takımların hangi takımlarla karşı karşıya geleceğini merak eden birçok kişi, 24. hafta maç fikstürünü sorguluyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu ve maç programı.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu)

24. hafta maçları ve güncel futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

SÜPER LİG 24. HAFTA

İşte Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle;

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu) - 1 Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu tablosu

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