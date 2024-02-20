Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 27. hafta maç programı ve puan durumu)

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan maçlar belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlarken, Galatasaray ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. İşte 27. hafta fikstürü.



SÜPER LİG'DE 27. HAFTA PROGRAMI



23 Şubat Cuma:



20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



24 Şubat Cumartesi:



13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)



16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)



25 Şubat Pazar:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)



19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



26 Şubat Pazartesi:



20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 27. hafta güncel puan durumu