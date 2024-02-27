Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç fikstürü)

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta fikstürü ve güncel puan durumu, tuttukları takımların son durumunu merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de bu hafta liderlik mücadelesi için birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:



1 Mart Cuma:



20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)



2 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)



3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)



4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

SÜPER LİG PUAN DURUMU