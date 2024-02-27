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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın maç fikstürü belli oldu. Ligde bu hafta lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile oldukça kritik bir derbi maçına çıkacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 28. hafta güncel puan durumu ve maç fikstürü.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç fikstürü)

Trendyol 'de 28. hafta fikstürü ve güncel puan durumu, tuttukları takımların son durumunu merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de bu hafta liderlik mücadelesi için birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:
17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç fikstürü) - 1 Süper Lig 28. hafta güncel puan durumu

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