Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 35. hafta maç programı ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, ligde yarın Sivasspor'u konuk edecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG 35. HAFTA MAÇLARI



Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:



Yarın:



16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)



19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)



21 Mayıs Pazar:



16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Şehir)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park)



19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)



22 Mayıs Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş)



SÜPER LİG PUAN DURUMU