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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 4. hafta fikstürü ve güncel puan durumu)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı binlerce futbolsever tarafından sorgulanıyor. Sezonun dördüncü haftasında Galatasaray bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Avrupa maçları nedeniyle maçları ertelenen Beşiktaş ve Fenerbahçe ise bu hafta yeniden ligde mücadele edecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 4. hafta fikstürü ve güncel puan durumu)

Trendyol 'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü ile Beşiktaş ise sahasında Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. İşte Süper Lig'de 4. haftanın maç programı.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 4. hafta fikstürü ve güncel puan durumu) - 1

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