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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Trendyol Süper Lig 33. hafta maç programı)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, ligin bitimine son 6 hafta kala futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maç programı belli oldu. Ligde bu hafta şampiyonluk için yarışan Galatasaray sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Trendyol Süper Lig 33. hafta maç programı)

Trendyol 'de 33. hafta maçları belli oldu. Ligin 33. haftası Beşiktaş-MKE Ankaragücü arasında oynanacak tek maçla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 19 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Gelecek haftanın müsabaka programı şu şekilde:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

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