Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Trendyol Süper Lig 33. hafta maç programı)

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları belli oldu. Ligin 33. haftası Beşiktaş-MKE Ankaragücü arasında oynanacak tek maçla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI



Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 19 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Gelecek haftanın müsabaka programı şu şekilde:



19 Nisan Cuma:



20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)



20 Nisan Cumartesi:



13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)



21 Nisan Pazar:



13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)



19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)



22 Nisan Pazartesi:



20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)