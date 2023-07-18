Süper Lig'de derbiler ne zaman? Derbi maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi belli oldu ( 2023 derbi tarihleri )

Süper Lig'de sezon 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta maçlarıyla ligde ilk yarı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak'taki 19. hafta mücadeleleriyle başlayacak ikinci yarı ise 19 Mayıs 2024'te sona erecek. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, Galatasaray-Beşiktaş maçı ve diğer tüm kritik derbilerin tarihleri...



Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.





Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:



2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor



5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş



9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş



11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor



15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe



18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray



