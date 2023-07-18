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Süper Lig'de derbiler ne zaman? Derbi maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi belli oldu ( 2023 derbi tarihleri )

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstür çekimi geride kaldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı. Porgramın belli olmasıyla en çok merak edilenlerden biri de derbi maçların tarihi oldu. Peki, Süper Lig'de derbiler ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig'de derbiler ne zaman? Derbi maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi belli oldu ( 2023 derbi tarihleri )

'de sezon 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta maçlarıyla ligde ilk yarı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak'taki 19. hafta mücadeleleriyle başlayacak ikinci yarı ise 19 Mayıs 2024'te sona erecek. İşte, - maçı, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, Galatasaray-Beşiktaş maçı ve diğer tüm kritik derbilerin tarihleri...

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.


Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

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