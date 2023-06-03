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Süper Lig'de düşecek son takım kim olacak? İşte olasılıklar

Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e veda edecek son takım belli olabilir. Düşme hattındaki İstanbulspor haftayı oynamadan geçerken Giresunspor ve Ankaragücü kritik maçlara çıkacak.

Süper Lig'de düşecek son takım kim olacak? İşte olasılıklar

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Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti, 2.'lik mücadelesi ise Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında sürüyor, Adana Demirspor'un 4. olması kesinleşti ancak alt tarafta düğüm henüz çözülmedi. Ümraniyespor'un ardından 'den düşecek son takım 35. hafta maçları sonrası netleşebilir.

Düşmenin en büyük adayı Giresunspor. 34 puandaki Çotanaklar, son 2 maçını kazansa dahi yetmeyecek. İstanbulspor'un takılması gerekecek. 39 puandaki Ankaragücü'ne ise beraberlik yetiyor.

34 puanlı Giresunspor, ligden düşen Ümraniye'yi konuk edecek. Aynı saatte Ankaragücü, Kayserispor deplasmanına çıkacak. 35 puandaki İstanbulspor, Gaziantep FK maçı nedeniyle hükmen kazanacak ve puanını 38 yapacak.

Giresunspor bugün kaybederse, düşmesi kesinleşecek. 1 puan halinde iş mucizelere kalacak. Eğer son haftada Giresunspor ile İstanbulspor puan puana kalırsa, ikili averaj eşit olduğu için genel averaja bakılacak.

35. HAFTA ÖNCESİ GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de düşecek son takım kim olacak? İşte olasılıklar - 1
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