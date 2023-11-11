Süper Lig'de gol düellosu: Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 4

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mondihome Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti.



Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye çıkardı. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Karşılaşma, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en çok golün atıldığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.



MAÇTAN NOTLAR

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Da Costa), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Dk. 87 Duhan Aksu), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Ngoy



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 84 Ramazan Civelek), Boa Morte (Dk. 90+2 Arif Kocaman), Cardoso (Dk. 66 Bahoken), Thiam, Kemen (Dk. 46 Jeanvier)



Goller: Dk. 12 Ali Karimi, Dk. 27 Sadık Çiftpınar (Kendi kalesine), Dk. 44 Boa Morte, Dk. 47 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 36 Fall, Dk. 50 Da Costa, Dk. 74 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 63 Kemal Özdeş (Teknik direktör) (Kasımpaşa), Dk. 86 Bilal Bayazit (Mondihome Kayserispor)