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Süper Lig'de gol düellosu: Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 4

Süper Lig'in 12. haftasında Mondihome Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti.

Süper Lig'de gol düellosu: Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 4

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Trendyol 'in 12. haftasında Mondihome Kayserispor, deplasmanda 'yı 4-3 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye çıkardı. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
Karşılaşma, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en çok golün atıldığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.

MAÇTAN NOTLAR

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Da Costa), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Dk. 87 Duhan Aksu), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Ngoy

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 84 Ramazan Civelek), Boa Morte (Dk. 90+2 Arif Kocaman), Cardoso (Dk. 66 Bahoken), Thiam, Kemen (Dk. 46 Jeanvier)

Goller: Dk. 12 Ali Karimi, Dk. 27 Sadık Çiftpınar (Kendi kalesine), Dk. 44 Boa Morte, Dk. 47 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 36 Fall, Dk. 50 Da Costa, Dk. 74 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 63 Kemal Özdeş (Teknik direktör) (Kasımpaşa), Dk. 86 Bilal Bayazit (Mondihome Kayserispor)

Süper Lig'de gol düellosu: Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 4 - 1
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