Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 32. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta oynanan 3 maçla sona erdi.



Ligde zirve takipçisi Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Günün diğer maçlarında ise Medipol Başakşehir deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.



Lider Galatasaray 70 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.



SONUÇLAR



HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: 0-2



Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: 1-2



Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 5-3



Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-3



Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: 2-4



Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2



Fenerbahçe- İstanbulspor: 3-3



Puan durumu



Ligde sona eren 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

