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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 13. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig'in 13. haftası yapılan 2 maçla tamamlandı. Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 13. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu

Trendyol 'in 13. haftası, oynanan iki maçla sona erdi. Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürdü. Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

SÜPER LİG 13. HAFTA SONUÇLARI

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2

Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 13. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu - 1

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