Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 28. hafta alınan sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, 3 karşılaşmayla tamamlandı. Derbi maçta Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 75'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Atakaş Hatayspor'u deplasmanda Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de zirve yarışında haftayı kayıpsız atlattı.



46 puanı bulunan ekiplerden üçüncü sıradaki Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki Beşiktaş ise sahasında Galatasaray'a mağlup olarak haftayı puansız kapattı.



Haftaya küme düşme hattında giren Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Siltaş Yapı Pendikspor rakiplerine mağlup olurken, son sırada yer alan İstanbulspor ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



Alınan sonuçların ardından düşme hattındaki sıralamada bir değişiklik olmadı.



BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR



Ligin 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:



Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: 0-0



MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 1-1



Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: 3-0



Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 0-2



RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: 1-0



Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2



Beşiktaş-Galatasaray: 0-1



Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0



Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 3-1



Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-0



28. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

