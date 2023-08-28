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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte güncel puan durumu beli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararla, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu haftaki lig maçları ertelendi. Peki, Süper Lig'de oynanan diğer maçların ardından puan durumu nasıl şekillendi? İşte 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları

puan durumu oynanan 3. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle 3. haftadaki maçları ertelendi. Peki, oynanan maçların ardından Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Konyaspor-Gaziantep FK: 2-0

Kasımpaşa-Pendikspor: 1-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-3

EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 1-1

Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

SÜPER LİG

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları - 1 Süper Lig 3. hafta puan durumu tablosu

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