Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu oynanan 3. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle 3. haftadaki maçları ertelendi. Peki, oynanan maçların ardından Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?



SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Konyaspor-Gaziantep FK: 2-0



Kasımpaşa-Pendikspor: 1-1



Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-3



EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1



VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 1-1



Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: 2-1



Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 3. hafta puan durumu tablosu