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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 33. hafta güncel puan durumu

Süper Lig'de güncel puan durumu merak ediliyor. Ligin 33. haftası tek maçla tamamlandı. Galatasaray, Pendikspor'u yenerek liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak çok önemli 2 puan yitirdi ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 33. hafta güncel puan durumu

Trendyol 'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü. Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0

Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2

GÜNCEL

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 33. hafta güncel puan durumu - 1

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