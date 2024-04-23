Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 33. hafta güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü. Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.



HAFTANIN SONUÇLARI



Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0



İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2



TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2



Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1



Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2



RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0



Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1



Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1



Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0



EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2



GÜNCEL PUAN DURUMU