Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 5. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, yenilenen kadrosuyla sahaya çıkacak. 3 büyüklere karşı 9 aydır maç kazanamayan Trabzonspor, sezonun ikinci, evindeki ilk derbisinden 3 puan alarak çıkışa geçip, zirve yarışına ortak olmayı istiyor. Fenerbahçe ise bu akşam Antalyaspor'u evinde yenerek liderliğini sürdürme peşinde olacak.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



16 Eylül Cumartesi



17.00 Konyaspor 1-2 Çaykur Rizespor

17.00 Kayserispor 2-0 Gaziantep FK

20.00 Galatasaray 4-2 Samsunspor

20.00 Adana Demirspor 3-0 Pendikspor



17 Eylül Pazar



17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

17.00 İstanbulspor - Başakşehir

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş



18 Eylül Pazartesi



20.00 Sivasspor-Ankaragücü

20.00 Karagümrük-Hatayspor



SÜPER LİG PUAN DURUMU