Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 5. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, yenilenen kadrosuyla sahaya çıkacak. 3 büyüklere karşı 9 aydır maç kazanamayan Trabzonspor, sezonun ikinci, evindeki ilk derbisinden 3 puan alarak çıkışa geçip, zirve yarışına ortak olmayı istiyor. Fenerbahçe ise bu akşam Antalyaspor'u evinde yenerek liderliğini sürdürme peşinde olacak.
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
16 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor 1-2 Çaykur Rizespor
17.00 Kayserispor 2-0 Gaziantep FK
20.00 Galatasaray 4-2 Samsunspor
20.00 Adana Demirspor 3-0 Pendikspor
17 Eylül Pazar
17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
17.00 İstanbulspor - Başakşehir
20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
18 Eylül Pazartesi
20.00 Sivasspor-Ankaragücü
20.00 Karagümrük-Hatayspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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