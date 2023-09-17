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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 5. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bu hafta evinde Samsunspor'u konuk eden Galatasaray sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe bugün evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve Trabzonspor ise bu akşam derbi mücadelesine çıkacak. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 5. hafta puan durumu ve maç sonuçları

’in 5. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, yenilenen kadrosuyla sahaya çıkacak. 3 büyüklere karşı 9 aydır maç kazanamayan Trabzonspor, sezonun ikinci, evindeki ilk derbisinden 3 puan alarak çıkışa geçip, zirve yarışına ortak olmayı istiyor. Fenerbahçe ise bu akşam Antalyaspor'u evinde yenerek liderliğini sürdürme peşinde olacak.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

16 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor 1-2 Çaykur Rizespor
17.00 Kayserispor 2-0 Gaziantep FK
20.00 Galatasaray 4-2 Samsunspor
20.00 Adana Demirspor 3-0 Pendikspor

17 Eylül Pazar

17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
17.00 İstanbulspor - Başakşehir
20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

18 Eylül Pazartesi

20.00 Sivasspor-Ankaragücü
20.00 Karagümrük-Hatayspor

SÜPER LİG

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 5. hafta puan durumu ve maç sonuçları - 1

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