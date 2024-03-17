Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte haftanın sonuçları ve güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yapılan maçlarla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. İşte, haftanın sonuçları ve güncel puan durumu...



Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti. 81 puana yükselen Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.



HAFTANIN MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR



Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:



Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: 1-0



VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1



Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-0



MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: 2-1



Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: 1-2



Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: 4-1



Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-1



Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4



Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: 3-0



Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3



GÜNCEL PUAN DURUMU