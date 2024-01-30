Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig'de 23. hafta genel görünüm

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yapılan dört maçla tamamlandı. Ligin 23. haftası yapılan maçlarla tamamlanırken Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...
HAFTANIN SONUÇLARI
Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 4-0
EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: 1-0
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: 1-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
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