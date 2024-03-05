Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme tahminleri güncellendi

Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasıyla beraber son 10 haftaya girildi.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu puan zirvedeki sıralamasını ve küme düşme hattındaki tahminlerini güncelledi.



ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenerek puanını 75 çıkarttı. Sarı-kırmızılı ekip liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe ise Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek 73 puanla zirveyi takip etti.

KÜME DÜŞME HATTINDA DEĞİŞİKLİK

Euro Club Index'in son güncellemesine göre, İstanbulspor'un sezon sonunda 20 puanla son sırada yer alması beklenirken, Pendikspor'un 37 puanla 19. sırada ve Hatayspor'un ise 40 puanla 18. sırada ligi tamamlaması öngörüldü.

Bir önceki tahminde küme düşecek takımlar arasında yer alan Konyaspor, bu tahminde yer almadı. Fatih Karagümrük'ün ise 42 puanla 17. sırada yer alacağı tahmin edildi.

SEZON SONU PUAN TAHMİNİ

Euro Club Index'in Süper Lig'in ilk 5 sıralaması ve puan tahmini şu şekilde:

1- Galatasaray | 100 puan

2- Fenerbahçe | 97 puan

3- Beşiktaş | 66 puan

4- Trabzonspor | 65 puan

5-Başakşehir | 56 puan