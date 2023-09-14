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Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2023-2024 TFF transfer tescil dönemi)

Süper Lig transfer döneminin ne zaman biteceği, takımlarının yapacakları transferleri bekleyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen 2023-2024 transfer sezonu tarihleri belli oldu. Peki, Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2023-2024 TFF transfer tescil dönemi)

2023-2024 transfer sezonu tarihi, transfer ve tescil döneminin bitmesine saatler kala araştırılıyor. 'de bu yıl oldukça hareketli geçen transfer döneminde birçok yıldız isim Süper Lig'e dahil oldu. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?

DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2023-2024 TFF transfer tescil dönemi) - 1

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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