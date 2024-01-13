Süper Lig'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı

Süper Lig'de yeni dönem başladı.
20. haftadan itibaren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye girdi.
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'de ilk kez RAMS Başakşehir - Alanyaspor maçında kullanıldı.
Ağlara giden top sistemin devreye girmesiyle iptal edildi.
Alanyasporlu Novais'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topu Furkan Bayır altıpas içinden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Hakem Arda Kardeşler önce gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girmesiyle gol kararı iptal edildi ve RAMS Başakşehir karşılaşmaya ofsayt vuruşuyla başladı.
Maçın ilerleyen dakikalarında Başakşehir 2 gol birden atarak ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
VİDEO: YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?
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