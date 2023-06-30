Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? (2023-2024 Süper Lig sezon başlangıcı)

Süper Lig 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi, yüz binlerce futbolsever tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Süper Lig'in yeni sezonunda ilk maçların oynanacağı tarihler belli oldu. İşte ayrıntılar.



SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.



Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

FİKSTÜR BELLİ OLDU MU?



Yeni sezon fikstür çekimi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer ayrıntılar önümüzdeki haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilecek.