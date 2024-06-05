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Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2024-2025 Süper Lig başlangıcı)

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de bu sezonun sona ermesi ve şampiyonun belli olmasının ardından gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni sezon planlamaları açıklandı. Peki, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2024-2025 Süper Lig başlangıcı)

'de 2024-2025 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. Yeni sezon planlamalarını açıklayan , Süper Lig'in başlayacağı ve sona ereceği tarihleri açıkladı. İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG'DE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruyla birlikte Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.

Buna göre; Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2024-2025 Süper Lig başlangıcı) - 1

SEZON PLANLAMALARINI AÇIKLADI

TFF Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, Trendyol , Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezon planlamalarını belirlemişti.

Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Ligde 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

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