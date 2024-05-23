Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bütün karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.



Süper Lig'de son haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:



YARIN



20.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler



25 MAYIS CUMARTESİ



16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Mehmet Türkmen



19.00 Sivasspor - Kayserispor: Murat Erdoğan



26 MAYIS PAZAR



19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan



19.00 Konyaspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu



19.00 Pendikspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu



19.00 Adana Demirspor - Başakşehir: Burak Şeker



19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Bahattin Şimşek



19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan



19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

