Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre bütün karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Süper Lig'de son haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:
YARIN
20.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Mehmet Türkmen
19.00 Sivasspor - Kayserispor: Murat Erdoğan
26 MAYIS PAZAR
19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan
19.00 Konyaspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Adana Demirspor - Başakşehir: Burak Şeker
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
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