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Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de şampiyonun ve düşen dördüncü takımın belli olacağı son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

'den yapılan açıklamaya göre bütün karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Süper Lig'de son haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

YARIN

20.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Mehmet Türkmen

19.00 Sivasspor - Kayserispor: Murat Erdoğan

26 MAYIS PAZAR

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 Konyaspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Pendikspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adana Demirspor - Başakşehir: Burak Şeker

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

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