Süper Lig'e son bilet: Sakaryaspor mu, Bodrumspor mu?

Son olarak 2007 yılında Süper Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 17 yıllık hasreti sona erdirmek istiyor.



Tatangalar, ligde normal sezonu 3. tamamlayarak doğrudan finale kalmıştı. Bodrumspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

FİNALDE KAYBETTİLER

Ligde normal sezonu 4. tamamlayan Ege temsilcisi, play-off'ta önce Boluspor'u sonrasında Çorum Futbol Kulübü'nü saf dışı bıraktı.

Bodrumspor, şampiyonluğu geçen yıl finalde kaybetmişti.



Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.