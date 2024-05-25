Süper Lig'i salladı | Manaj takımdan ayrılacak mı? Bülent Uygun'dan açıklama

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Kayserispor’u konuk eden ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "Rey Manaj maç sonu taraftarla vedalaştı. Bu konu hakkında neler söylersiniz?" sorusuna Uygun, "Belki selam veriyordur, göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var. Yönetim kurulumuz bakacak. Rey Manaj gerçekten topa iyi vuran ve yeteneği olan bir futbolcu. Rey Manaj’a ayrıca teşekkür ediyorum. Ekonomik anlamda Sivasspor camiamızı mutlu edecek bir teklif gelirse göndeririz. Zaten açıklamıştık. 15 milyon euroyu veren Manaj’ı alır demiştik." yanıtını verdi.

27 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 36 resmi maçta 22 gol atıp, 3 asist yapma başarısı gösterdi.