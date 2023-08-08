Süper Lig'in açılış maçı Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasının biletleri satışta

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın biletlerinin VIP Platinum-B Blok 750, VIP Platinum A-C Blok 600, VIP Gold 400, VIP Silver 300, batı tribün 150, doğu üst tribün 100, fırtına tribün 75, güney-kuzey kale arkası tribün 50 liradan satışa sunulduğu belirtildi.



Trabzonspor A.Ş. biletlerinin, Fraport TAV Antalyaspor logolu kartlar hariç tüm passolig kartlar ile satın alınabileceği aktarılan açıklamada, "Misafir takım logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Bilet transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır. " denildi.



Açıklamada, bu karşılaşma özelinde Süper Lig 2022-2023 Sezonu 37. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan müsabaka dolayısıyla PFDK kararı bulunduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu karar neticesinde 2022-2023 sezonu 37. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynadığımız müsabakayı Rentgo Kuzey Kale Arkası Üst Tribünü D, Kuzey Kale Arkası Alt Tribün J bloklarda izleyen taraftarlarımızın elektronik bilet kapsamındaki kartları bir maç süreyle bloke edilmiştir. Buna bağlı olarak ilgili müsabakada ceza alan taraftarlarımız Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahamızda oynayacağımız Fraport TAV Antalyaspor müsabakasını tribünde izleyemeyecektir."



Belirtilen tribünlerde bilet veya kombine sahibi olmasına karşın cezalı olan taraftarların bilet veya kombinelerini devredebilecekleri işaret edilen açıklamada, "Karşılaşma özelinde maça gidemeyecek kombine sahipleri, maçlık olarak koltuklarını 'Hesabım-Kombine Kulübe Devir' sekmeleri altından satılması için kulüplerine devredebilir ve kulüplerine destek olabilir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, engelli biletlerinin de karşılaşmanın satışa çıkmasıyla Atatürk Alanı Passolig gişelerinden tanımlanacağı belirtildi.

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