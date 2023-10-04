Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'nı düzenlemek için aday olacağını açıkladı

2030 Dünya Kupası finallerine Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağının açıklanmasının ardından, 2034'teki turnuva için de ülkeler adaylıklarını açıklamaya başladı.

Adaylığını ilk açıklayan ülke Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF), 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetinde olduklarını duyurdu.



SAFF internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini açıkladı." bilgisi verildi.



Açıklamada, "SAFF liderliğindeki 2034 teklifi, dünya standartlarında bir turnuva sunmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.