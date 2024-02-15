Szymanski için Alman devi devrede

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan ve performansıyla dikkat çeken Szymanski'nin talipleri artıyor.

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 12 gol atıp 14 asist kaydederek kariyer rekorunu kıran Polonyalı, son 5 maçtır gol suskunluğuna devam ediyor.

Akşam'ın haberine göre, Bayer Leverkusen'in Genç Takımlar Sportif Direktörü Slawomir Czarniecki, Sebastian Szymanski'yi yakından takip ettiklerini doğruladı. Czarniecki yaz döneminde poyansiyel bir teklif olacağını da belirtti.

Ara transfer döneminde ismi Liverpool, Tottenham ve Napoli gibi kulüplerle anılan Szymanski için Fenerbahçe'nin 35 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu da kaydedildi.

Öte yandan sportif direktör A Takım sorumlusu olmadığı için transferde bir yetkisinin bulunmadığını ancak Sebastian Szymanski'nin takıma güç katabileceğini söyledi.