Taner Savut kimdir? Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut bulundu mu?

Türk sportif direktör ve eski futbolcu Taner Savut 10 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya geldi.



Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğan Savut, kariyerine 1994 yılında memleketi olan İzmirspor'da başladı ve 1997'de Fenerbahçe'ye katıldı.



Tek Avrupa maçını o yıl 29 Eylül'de oynadı ve kendi sahasında UEFA Kupası ilk turunda CSA Steaua București'ye 2-1 yenildi.



1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.



Savut, Temmuz 2022'de Hatayspor'a Sportif Direktör olarak katılmadan önce Manisa'da sportif direktörlük yapıyordu.

TANER SAVUT BULUNDU MU?



2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremlerinde Antakya Rönesans Rezidans isimli sitede yaşıyordu. 6 Şubat 2023 tarihinden 20 Şubat 2023 tarihine kadar haber alınamadı.



Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut Adana'ya giderek DNA örneği verdi.



Yapılan incelemeler ardından DNA sonucu belli olacak.