"Tanrı'nın Eli"ndeki top açık artırmada

Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz olaylarından "Tanrı'nın Eli" olarak adlandırılan goldeki top, İngiltere'deki bir müzayedede satışa çıkarıldı.



1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta, Diego Maradona hava mücadelesine çıktığı sırada tartışmalı bir şekilde topu eliyle yumruklamıştı.



Bu gol geçerli sayılırken; maçın ardından Maradona'nın gol için yaptığı yorum olan "Tanrı'nın Eli" yakıştırması tarihe geçmişti.



Diego Maradona'nın İngiltere'ye eliyle attığı golde dokunduğu top, İngilizlerin ikonik stadyumu Wembley'de sergileniyordu.

Maçı yöneten Tunuslu hakem Ali Bin Nasser, gol için, "Pozisyonu net bir şekilde göremedim. Shilton ve Maradona'nın sırtı dönüktü" demişti.



Tarihi maçtaki o top, Çarşamba günü Londra'daki Graham Budd Müzayedelerinde 2 milyon sterline (2.37 milyon dolar) açık artırmayla satışa çıkarıldı.



ARJANTİN MAÇI 2-1 KAZANMIŞTI



Maradona, çeyrek finalde kullanılan tek top olan aynı topla sadece dört dakika sonra İngiltere'ye karşı harika bir ikinci gol atmıştı. Kendi sahasından yaklaşık 70 metre koşup, İngiltere takımının yarısını geçerek skoru 2-0 yapmıştı.



Bu gol 2002'de Yüzyılın Dünya Kupası Golü seçilmişti.



Arjantin maçı 2-1 kazandı ve Dünya Kupası'nı kaldırmıştı. Maradona 2020'de 60 yaşında hayatını kaybetti.



MAÇTAKİ FORMASI DA SATILMIŞTI



Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı "Tanrı'nın Eli" olarak tarihe geçen golü attığı maçta giydiği forma açık arttırmada 7.1 milyon Pound karşılığında alıcı bulmuştu.