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Tarihte Beşiktaş-Galatasaray rekabeti

Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 355. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasındaki 99 yılı aşkın rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 126-114, gol sayılarında da 495-464 üstünlüğü bulunuyor.

Tarihte Beşiktaş-Galatasaray rekabeti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak ile , tarihlerinde 355. kez birbirlerine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 354 maçın 126'sını Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yılı aşkın rekabette sarı-kırmızılıların attığı 495 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 131 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 49, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 161, siyah-beyazlılar ise 140 kez fileleri havalandırdı.

Tarihte Beşiktaş-Galatasaray rekabeti - 1

TÜPRAŞ STADI'NDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu 7 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 4 gol atabildi.

Siyah-beyazlılar, bu maçların tümünde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.

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