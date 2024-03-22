Tatsız prova: Türkiye, Macaristan'a mağlup oldu

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde başarılı bir dönemi geride bırakan A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’na odaklandı.
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan’a konuk oldu.
İLK 11'LER
Macaristan maça Gulasci, Balogh, Lang, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga 11'iyle çıktı.
Türkiye ise mücadeleye Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız 11'iyle başladı.
MACARİSTAN KAZANDI
Ev sahibi takım, 48. dakikada D. Szoboszlai ile bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
MONTELLA YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİ
Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşamış oldu.
Montella yönetiminde 4 maça çıkan Türkiye, 5. maçında yenilgiyle tanıştı. Milli takım, İtalyan İtalyan teknik adam yönetiminde daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.
Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Milli takım, ayrıca 2024 yılında oynadığı ilk maçı da kaybetmiş oldu.
SALI GÜNÜ RAKİP AVUSTURYA
A Mili Takım Macaristan karşılaşmasının ardından Avusturya mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. A Milli Takım Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını 3 gün kamp yapacağı Macaristan’da gerçekleştirecek. Avusturya - Türkiye hazırlık karşılaşması 26 Mart Salı günü oynanacak.
A Milli Futbol Takımı son resmi maçına EURO 2024 elemeleri kapsamında oynadığı Galler maçıyla çıkmıştı. EURO 2024 elemelerinde D Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubunu 17 puanla lider tamamlamıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Avrupa Futbol Şampiyonası
- Macaristan