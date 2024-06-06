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Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları'nın maç tarihi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) maçlarına devam ediyor. Milletler Ligi'nin üçüncü hafta maçlarına geri sayım başladı. Filenin Sultanları'nın maçlarının ne zaman, hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Türkiye, geçen sezon VNL'de şampiyon olarak adını ülkeler sıralamasında 1 numaraya yazdırmıştı. Peki, Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman?

Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları'nın maç tarihi

Tayland-Türkiye voleybol maçına geri sayım başladı. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. İşte, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta programı..

MİLLETLER LİGİ SON HAFTA TARİHLERİ

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

TAYLAND-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Takımı’nın ilk rakibi ise Tayland olacak.

Tayland-Türkiye karşılaşması 12 Haziran Çarşamba günü saat 12.00’da başlayacak.

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