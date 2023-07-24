NTV.COM.TR’ye geri dön

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında 3. eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un ön eleme turlarını geçmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri kim?  İşte ayrıntılar...

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında 3. eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında temsilcilerimizin 2. ön elemeleri geçmeleri durumunda 3. ön elemelerde eşleşmesi muhtemel rakipleri

'nin Zimbru'yu elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

  • Kecskemeti TE / Riga FC🇱🇻
  • Differdange 03 / Maribor🇸🇮
  • KA Akureyri / Dundalk🇮🇪
  • Hearts
  • B36 Torshavn / Haverfordwest County AFC

'ın Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

  • Hajduk Split
  • Zeljeznicar / Neftçi Bakü🇦🇿
  • Sutjeska / Santa Coloma🇦🇩
  • Balzan / Neman Grodno🇧🇾

Adana Demirspor'un CFR Cluj'u elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

  • Gzira United FC / F91 Diddeleng
  • Linfield FC / MKS Pogon Szczecin
  • NK Osijek / ZTE FC
  • SK Brann
  • Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes

'ın, FK Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde, 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle:

  • Ludogorets / Olimpija Ljubljana
  • Sparta Prag
  • Klaksvík / Häcken

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...