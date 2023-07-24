Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında 3. eleme turu muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında temsilcilerimizin 2. ön elemeleri geçmeleri durumunda 3. ön elemelerde eşleşmesi muhtemel rakipleri
Fenerbahçe'nin Zimbru'yu elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
- Kecskemeti TE / Riga FC🇱🇻
- Differdange 03 / Maribor🇸🇮
- KA Akureyri / Dundalk🇮🇪
- Hearts
- B36 Torshavn / Haverfordwest County AFC
Beşiktaş'ın Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
- Hajduk Split
- Zeljeznicar / Neftçi Bakü🇦🇿
- Sutjeska / Santa Coloma🇦🇩
- Balzan / Neman Grodno🇧🇾
Adana Demirspor'un CFR Cluj'u elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
- Gzira United FC / F91 Diddeleng
- Linfield FC / MKS Pogon Szczecin
- NK Osijek / ZTE FC
- SK Brann
- Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes
Galatasaray'ın, FK Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle:
- Ludogorets / Olimpija Ljubljana
- Sparta Prag
- Klaksvík / Häcken
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