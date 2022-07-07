TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve kulüp temsilcileri katıldı.



TFF 2. Lig, 28 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon, 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. Ligde 4, 8, 24, 29 ve 33. hafta müsabakaları, hafta içi oynanacak.



Beyaz ve Kırmızı Grup olarak oynanacak ligde ilk hafta müsabakaları şöyle:



BEYAZ GRUP



İnegölspor-Bayburt Özel İdare



Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu



Bitexen Düzcespor-Ankaraspor



Menemenspor-Esenler Erokspor



Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler



Arnavutköy Belediyespor-Sivas Belediyespor



Şanlıurfaspor-Çorum FK



Somaspor-Batman Petrolspor



Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor



Bursaspor (BAY)



KIRMIZI GRUP

Adıyaman FK-1461 Trabzon



Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor



Silahtaroğlu Vanspor-Pazarspor



İskenderunspor-Balıkesirspor



Diyarbekirspor-Uşakspor



Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928



Etimesgut Belediyespor-Sarıyer



GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor



Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor



Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor