NTV.COM.TR’ye geri dön

TFF, 2. ve 3. Lig yayıncısıyla sözleşmeyi tek taraflı feshetti

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını elinde bulunduran şirket olan Fuchs Sports ile sözleşmeyi tek taraflı feshetti.

TFF, 2. ve 3. Lig yayıncısıyla sözleşmeyi tek taraflı feshetti

Türkiye Federasyonu'ndan yayıncı kuruluş Fuchs Sports'a karşı hamle geldi. 

Sosyal medyadan açıklama yapan Fuchs Sports, tarafından sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu. 

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını elinde bulunduran şirketin gerekli ödemeleri yapmadığı için sözleşmenin feshedildiği iddia ediliyor. 

Fuchs Sports açıklamasında; "TFF tarafından 2. Lig ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...