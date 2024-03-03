TFF 3. Lig toplu sonuçlar (3 Mart 2024)

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



1. Grup



Tarsus İdmanyurdu-Mardin 1969: 1-4



Malatya Arguvan SK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-4



Artvin Hopaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1



Küçükçekmece Sinopspor-Aliağa: 0-1



52 Orduspor-Kırıkkalegücü: 2-1



Talasgücü Belediyespor-Kepezspor: 0-4



Karabük İdmanyurdu-Edirnespor: 3-0



2. Grup



Sapanca Gençlikspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0



Hacettepe 1945 SK-Amasyaspor: 0-1



Kemerkent Bulvarspor-Pazarspor: 0-0



Efeler 09-Turgutluspor: 2-3



Kelkit Hürriyetspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0



Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor: 2-1



Karşıyaka-Silifke Belediyespor: 2-0



3. Grup



Bornova 1877-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2



Sivas Dört Eylül-Darıca Gençlerbirliği: 1-0



Osmaniyespor FK-Kuşadasıspor: 0-0



Karaköprü Belediyespor-Onvo Ağrı 1970: 1-1



Bayburt Özel İdare-Akhisarspor: 1-1



Karatay Termal 1922 Konyaspor-Belediye Kütahyaspor: 2-2



4. Grup



Nevşehir Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-0



İdaş Çatalcaspor-Muş 1984 Muşspor: 3-0



Bursa Yıldırımspor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1



Balıkesirspor-Orduspor 1967: 1-4



Bergama Sportif Faaliyetler-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1



Tokat Belediye Plevnespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0



Bitexen Adana 1954 FK-Güneş Holding Çankaya: 1-0