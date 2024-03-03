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TFF 3. Lig toplu sonuçlar (3 Mart 2024)

TFF 3. Lig'de 22. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 3. Lig toplu sonuçlar (3 Mart 2024)

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Tarsus İdmanyurdu-Mardin 1969: 1-4

Malatya Arguvan SK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-4

Artvin Hopaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Küçükçekmece Sinopspor-Aliağa: 0-1

52 Orduspor-Kırıkkalegücü: 2-1

Talasgücü Belediyespor-Kepezspor: 0-4

Karabük İdmanyurdu-Edirnespor: 3-0

2. Grup

Sapanca Gençlikspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0

Hacettepe 1945 SK-Amasyaspor: 0-1

Kemerkent Bulvarspor-Pazarspor: 0-0

Efeler 09-Turgutluspor: 2-3

Kelkit Hürriyetspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0

Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor: 2-1

Karşıyaka-Silifke Belediyespor: 2-0

3. Grup

Bornova 1877-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

Sivas Dört Eylül-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Osmaniyespor FK-Kuşadasıspor: 0-0

Karaköprü Belediyespor-Onvo Ağrı 1970: 1-1

Bayburt Özel İdare-Akhisarspor: 1-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Belediye Kütahyaspor: 2-2

4. Grup

Nevşehir Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-0

İdaş Çatalcaspor-Muş 1984 Muşspor: 3-0

Bursa Yıldırımspor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1

Balıkesirspor-Orduspor 1967: 1-4

Bergama Sportif Faaliyetler-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1

Tokat Belediye Plevnespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0

Bitexen Adana 1954 FK-Güneş Holding Çankaya: 1-0

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