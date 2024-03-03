TFF 3. Lig toplu sonuçlar (3 Mart 2024)

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Tarsus İdmanyurdu-Mardin 1969: 1-4
Malatya Arguvan SK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-4
Artvin Hopaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Küçükçekmece Sinopspor-Aliağa: 0-1
52 Orduspor-Kırıkkalegücü: 2-1
Talasgücü Belediyespor-Kepezspor: 0-4
Karabük İdmanyurdu-Edirnespor: 3-0
2. Grup
Sapanca Gençlikspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0
Hacettepe 1945 SK-Amasyaspor: 0-1
Kemerkent Bulvarspor-Pazarspor: 0-0
Efeler 09-Turgutluspor: 2-3
Kelkit Hürriyetspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor: 2-1
Karşıyaka-Silifke Belediyespor: 2-0
3. Grup
Bornova 1877-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
Sivas Dört Eylül-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Osmaniyespor FK-Kuşadasıspor: 0-0
Karaköprü Belediyespor-Onvo Ağrı 1970: 1-1
Bayburt Özel İdare-Akhisarspor: 1-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Belediye Kütahyaspor: 2-2
4. Grup
Nevşehir Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-0
İdaş Çatalcaspor-Muş 1984 Muşspor: 3-0
Bursa Yıldırımspor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1
Balıkesirspor-Orduspor 1967: 1-4
Bergama Sportif Faaliyetler-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1
Tokat Belediye Plevnespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0
Bitexen Adana 1954 FK-Güneş Holding Çankaya: 1-0
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