TFF Başkanı Büyükekşi NTV'ye konuştu: Konferans Ligi finali hangi statta oynanacak?

UEFA, 2026 Avrupa Ligi finali ve 2027 Avrupa Konferans Ligi finaline Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

NTV'ye konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullandı;

"Özellikle 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da ev sahipliği yaptık ve güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Ardından 2032'de İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandık. Bu haklı gururu Türk halkına yaşattık.

Şimdi de bugün ben şu anda İrlanda'nın başkenti Dublin'deyim. 2026 UEFA Avrupa Ligi finalini Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda yapma hakkını kazanmış olduk. 2027 Avrupa Konferans Ligi finalini de yine İstanbul'da Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda yapmaya hak kazandık.

BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Finaller için başvuru süreci 17 Mayıs 2023 tarihinde başladı.2 final için de aday olduk. Hem 2026 UEFA Avrupa Ligi hemde 2027 Avrupa Konferans Ligi finalleri için.

2026 UEFA Avrupa Ligi finali için başvuran ülkeler Almanya, Romanya ve İskoçya'ydı 4 ülke arasında Türkiye ön plana çıktı. UEFA yönetim kurulu tarafından Türkiye seçildi.



2027 Avrupa Konferans Ligi için ise Almanya, İsrail, Norveç, İskoçya ve Türkiye aday oldu. Bu 5 ülke arasında öne çıkan Türkiye oldu.

KONFERANS LİGİ FİNALİ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Şu anda Ankara'da inşa edilen yeni Ankara Stadyumu var yaklaşık 50 bin kapasiteli. Eğer stadyum 2027 finaline yetişirse Beşiktaş ve UEFA yönetimiyle mutabık kaldık. Bu finali başkentte oynatacağız. Böylelikle Ankara ilk defa UEFA'nın bir final organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacak.

Bunları yaparken de tabi en büyük avantajımız özellikle Türkiye'nin gerek 2032,2026,2027'de devletimizin yapmış olduğu başta muhteşem stadyumlar, ulaşım imkanları, köprüler, yollar, tüneller, havaalanları, oteller ve bunları dünya standartlarında yapan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimize sizin vasıtanızla çok teşekkür etmek istiyorum.

Gerek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı, gerek 2023'te Şampiyonlar Ligi finalinde organizasyonu güzel yapmamız. Bugün de 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalini kazanmamız bize bu finalleri ev sahipliği yapabilmemiz açısından büyük bir avantaj sağlamış oldu. Bunu biz Türk vatandaşlarımıza armağan etmek istiyoruz.

"HEM TURİZM HEM DE TİCARİ OLARAK BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu organizasyonların inşallah ülkemize hem turizm alanında hem de ticari olarak büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul'a önemli katkılar sağlamıştı. Biz Türkiye'nin özellikle Avrupa futbolunun yükselen yıldızı olacağın a inanıyoruz.

Mİlli takımımız FIFA sıralamasında 58. sıradan 36. sıraya yükseldi. Avrupa 2024 Futbol Şampiyonası var önümüzde Haziran ayında maçlarımız var. Hedefimiz turnuvada başarılı olmak ve 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olma hedefimiz var. Avrupa'nın en genç milli takımıyız şu anda.





2026 ve 2027'de Türkiye'de oynanacak UEFA finallerinde Türk takımlarının şampiyon olmasını istiyoruz. Kupa Türkiye'ye gelmişken geri gitmesin. Türkiye'de kalsın en büyük dileğimiz de bu."