TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz kendi bacağına ateş etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum” dedi.



Milliyet'e konuşan Büyükekşi; Hemen her milli maçtan sonra teknik direktörün geleceğiyle ilgili sorularla karşılaştığını, bunlara her defasında “İstikrara önem veriyoruz. Milli Takım’ın ve hocasının durumunu dikkatle değerlendireceğiz. Şu anda kaybettiğimiz bir şey yok” anlamında yanıtlar verdiğini yineledi.



Büyükekşi, Stefan Kuntz hakkındaki sözlerine şöyle devam etti: “Hocamızın Japonya maçından sonra yaptığı açıklamalar maalesef çok şanssız açıklamalardır. Bazı futbolcular hakkındaki kanaatleri elbette önemlidir. Bunları daha sakin bir ortamda oyuncularıyla yüz yüze görüşerek, görüşlerini anlatarak ve onları dinleyerek paylaşabilirdi. Bu açıklamalardan sonra medyada yoğun eleştiriler ve bazı söylentiler dile getirildi. Federasyonumuz, Milli Takımımız’ın EURO 2024 hedeflerini umut verici sonuçlarla koruduğuna ve devam ettiğine inanmaktadır.”

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri | Filenin Sultanları ilk maçına çıkıyor Haberi Görüntüle