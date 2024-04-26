TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den adaylık açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fanatik'e gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"100'DEN FAZLA BANKAMATİK ÇALIŞANI VARDI"

“Futbolun geleceğine dair ciddi adımlar atıp, önce TFF’nin kurumsal yapısını değiştirdik. 100’den fazla bankamatik çalışanı vardı. Elbette bu bir rahatsızlık yaratacaktı! Bu değişim, bir kesimi mutlu etmedi."

"LALIGA'DA OLMAYAN TEKNOLOJİ BİZDE VAR"



"Hakemler dünyanın her yerinde tartışmalı. Bugün El Clasico’da hâlâ top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışılıyor. Orada olmayan teknoloji bizde var. Bizde böyle bir tartışma mümkün değil. İtalya’dan sonra yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayan ilk ülkeyiz. İspanya ile birlikte VAR kayıtlarını açıklayan iki ülkeden biriyiz."

"TFF'Yİ ELEŞTİREBİLECEKLERİ NE VAR?"

"Tüm bu kararları kulüplerimizle birlikte aldık. ‘Yabancı VAR’ dediler, onu da uygulamaya başladık. Hakem polemiğini bir kenara koyun, TFF’yi eleştirebilecekleri ne var? 100’e yakın proje yapmışız, bunları konuşmaktan o projeleri konuşamıyoruz.”

"İSPANYA'DAN SONRA İLK BİZ YAPTIK"

“VAR kayıtlarını açıklamaya başladık. İspanya’dan sonra ilk biz yaptık. Yarı otomatik ofsayt sistemini kulüplerimize 1 lira maliyet yaratmadan hayata geçirdik. İtalya ve bizde var sadece."

"EN ÜST DÜZEY HAKEMLERİ GETİRME NİYETİNDEYİZ"

"Yabancı gözlemci getirdik. Ki burada yabancı - yerli gözlemcilerin raporları birbiriyle çok uyumlu. Yabancı VAR uygulamasını başlattık. Orada da kriterimiz var. İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve İspanya federasyonları ile sınırlıyız. En üst düzey hakemleri buraya getirmek niyetindeyiz."

"ERTELEYELİM DEDİK İSTEMEDİLER"

"Süper Kupa sürecinde de kara bir propaganda ile yanlış bilgilerle TFF’yi hedef tahtasına koymak istediler. Süper Kupa’nın Şanlıurfa’da o tarihte oynanmasına iki kulüp de tam iki ay önce onay verdi. Hiç itiraz olmadı. Sonrasında Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından ‘Süper Kupa ertelensin. Avrupa’daki tüm takımların maçları ertelendi. PSG’nin, Olympiakos’un maçları ertelendi’ dediler. Oysa ki 7 Nisan maçları değil 14 Nisan maçları ertelendi. Biz de ‘14 Nisan’daki Karagümrük maçınızı erteleyelim’ dedik. İstemediler! Yazı yollayıp, ‘Erteleme istemiyoruz’ dediler. Riyad’da, Şanlıurfa’da kulüpler ne istediyse onu yaptık. Tüm bunlara genel bir fotoğraf olarak bakın, TFF’nin kabahatli olduğu yer neresi!”

"ŞU ANA KADAR 8 SÜPER LİG KULÜBÜ İMZA VERDİ"

"İmza toplama sürecinde bir dolu karalamayla karşılaştık. Kulüplerin demokratik hakkına saygı duyduk. Hâlâ da saygı duyuyoruz. TFF ana statüsü, maddeler, hukuksal çözümler net. Üstelik daha 3 yıl süremiz varken, olağanüstü genel kurul kararı aldık. Kim yapar bunu! Ama azınlıktaki bazı kulüpler demokratik yollarla imza toplamak yerine başka yollara saptılar. Şu ana kadar 8 Süper Lig kulübü imza verdi, bir başkan verdi. Alt liglerde imza verenlerin tamamı, bir alt lige düşenler ya da düşmesi muhtemel olanlar. Yaklaşık 3 hafta geçti, TFF’ye ulaşan imza sayısı 60 civarı. Birkaç kulüp, tüm kulüpler adına konuşma çabasında."

"AVRUPA'DA EN FAZLA GETİREN 3. İSİM SPONSORLUĞU"

"Finansal konularda hep kulüplerimizin yanında olduk. Naklen yayın ihalesi, gelir getirici diğer modeller yanı sıra isim hakkından kimsenin hayal etmediği bir para aldık. Trendyol ile 700 milyon liralık anlaşmamız var. Avrupa’da en fazla gelir getiren 3. isim sponsorluğu bu. Sponsorluk gelirlerinde yüzde 230 civarı gelir artışı sağladık. Naklen yayın ihalesinde sezonluk ödeme TL iken, yarısını döviz yarısını da TEFE/ TÜFE’nin üstünde olacak bir şekilde yayıncıya kabul ettirdik. Tüm bunları ‘TFF problemli’ denilen bir dönemde yaptık. Bakın, bazı kulüplerin gece maçları nedeniyle yıllık elektrik harcaması 30 milyon TL civarında. Karaman’da kulüplere güneş enerjisi tesisi için arsa tahsisi aldık. Malatya’da da TFF için GES tesisi için arazi tahsisi sağladık. AKSA ile çalışıyoruz. Böylece TFF tesislerinde yeşil enerji ile sürdürülebilirlik atılımı yapacağız. Kimin aklına gelirdi. Tamamen kişisel ilişkilerim ve TFF yönetimindeki arkadaşlarımızın bireysel çabaları, bakanlıklarımızın, bürokrat dostlarımızın katkılarıyla bu imkanlara ulaştık. Bugün 30 milyon TL’ye Süper Lig’de 2-3 oyuncu oynatan kulüp var. Onlara 3 transfer yapmışız gibi düşünmek lazım."