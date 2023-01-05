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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması: Biz şeffafız, hiçbir şeyi saklamadık

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tartışmalı VAR kararları sonrası açıklamalarda bulundu. Bir defalık kayıtları yayınladıklarını aktaran Büyükekşi, "İki VAR kaydında da kötü niyet yok, kimsenin kafasında soru işareti olmasın biz şeffafız" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması: Biz şeffafız, hiçbir şeyi saklamadık

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tartışmalı VAR kararları sonrası açıklama yaptı. 

A Spor'a konuşan Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Spekülasyonları ortadan kaldırmak için VAR kayıtlarını yayınladık. Ofsayt çizgisi çizilemeyince, kayıtları vermeden 'Ofsayt' deseydik, değildi. 'Faul' desek değildi. Bir defalık yayınladık. Hakemlerimiz bizim için değerli ama hatalarımızı kabul etmemiz lazım. Hakem hatası olduğunu gördük. İki VAR kaydında da kötü niyet yok, kimsenin kafasında soru işareti olmasın biz şeffafız."

"Biz iki ay önce de VAR odamızı açtık. Hakemlerimiz doğru karar için büyük çaba sarf ediyor. Yüzde 100 canlı örneklerini gösterdik. İki maçta da VAR ve AVAR tartışarak hakemi çağırmaya karar veriyorlar. Beşiktaş maçında hakem kendi kararının üzerinde duruyor. Kayıtları yayınlamasaydık 'Federasyon bir şeyleri saklıyor' denilecekti. Biz hiçbir şeyi saklamadık."

"Hakemlerin cezası bitince inşallah güzel maçlar yönetirler. Hakemler için daha sıkı eğitimler başlıyor."

"Kadıköy'e derbi maçını izlemeye gitmeyeceğim. Önümüzdeki haftalarda Kulüpler Birliği'yle görüşme yapacağız. Sayın bakanımızı da davet ettik"

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