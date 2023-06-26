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TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limite sahip takımlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.

TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Son dakika haberi!

Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.

2023-2024 sezonu için belirlenen limitlerde yüzde 30 sapma dahil en çok limite sahip olan takım 1 milyar 926 milyon lirayla Galatarasay oldu.

Galatasaray'ı 1 milyar 920 milyon lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 290 milyon lirayla Trabzonspor izledi. Beşiktaş'ın harcama limiti 1 milyar 72 milyon lira oldu.

EN AZ LİMİT KASIMPAŞA'DA

En az limite sahip olan takım 152,8 milyon lirayla Kasımpaşa oldu.

HANGİ KULÜBÜN NE KADAR LİMİTİ VAR?

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şöyle:

TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı - 1

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