TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik: Fenerbahçe ligden çekilmeyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan saha olaylarının ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacağını ve bu toplantıda ligden çekilmeyi tartışacaklarını açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli ekipte dün akşam düzenlenen iftar yemeğinde eski başkan ve yöneticiler bir araya geldi.

"LİGDEN ÇEKİLME YOK"

TFF'nin Onursal Başkanı Şenes Erzik iftarın ardından Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Kanaatim 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula herkes gelecek, gerekli çoğunluk sağlanacak. Ligden çekilme diye bir şey yok. Orada konuşanların hepsi başkana destek verdi ama çekilme yönünde bir karar çıkmasını istemedi. Zaten doğrusu da bu." diye konuştu.

"O SIZDIRMIŞ OLABİLİR"

Ayrıca geçtiğimiz günlerde TFF'nin hakem toplantısının sızdırılması hakkında konuşan Erzik, "VAR kayıtlarının sızdırılması ilginç bir konu. Bunu kimin yaptığı konuşuluyor. Bence başlarındaki kişiye, Hugh Dallas'a soracaksınız bunu. O sızdırmış olabilir. Benim UEFA'da görev yaptığım dönemde hakemimdi. Tanırım az çok. Bazı hatalarını görmüştüm Sıkılınca yüzü kızarır. Yayınlanan toplantı konuşmalarını dinliyorum, prosedürün dışına çıkılmış. Geçen dönemde Jaap Uilenberg vardı ülkemizde. Düzgün bir adamdı, neden gönderdiler bilmiyorum. Hakeme bak diyorlar, ben de öğretmenlerine bak diyorum. Sadece Hugh Dallas'a değil, Federasyona ve MHK'ya d bakmak gerekir. At sahibine göre kişner." ifadelerini kullandı.