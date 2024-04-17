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TFF'de ilk başkan adayı Erdal Alkış oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçiminde ilk aday iş insanı Erdal Alkış oldu. Alkış, "Taraftarı olmakla onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır. Sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF'de ilk başkan adayı Erdal Alkış oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi yapılacağını duyurmasının ardından ilk resmi adaylık açıklaması geldi.

İş insanı Erdal Alkış, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda başkanlığına aday olduğnu duyurdu.

TFF Başkan adayı Erdal Alkış'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Futbolun gerçek sahipleri olan kulüplerimizin tamamının ortak talebiyle TFF yönetimi, 18 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı vermiştir. Ancak Kulüpler Birliği, söz konusu tarihin geç olduğunu belirterek daha erken bir tarihte TFF başkanlık seçimlerinin yapılmasını istemiştir. Takımlarımızın bayraklarını gururla salladığı, marşlarını neşe içerisinde söylediği, centilmenliğin ön planda olduğu bir spor kültürüne hızla dönüş yapılması gereklidir. Taraftarı olmakla onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır. Bu yüzden Türk futbolunun üzerindeki maddi manevi kara bulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Söz veriyoruz, size mahcup olmayacağız ve sizi mahcup etmeyeceğiz!"

TFF başkanlığı için adaylığını açıklayan Erdal Alkış kimdir?

TFF başkanlığı için adaylığını açıklayan Erdal Alkış kimdir?

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