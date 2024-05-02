TFF'den Beşiktaşlı Al-Musrati'ye 2 maç ceza

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02.05.2024 tarih ve 76 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 26.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 110-111 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 26.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 201-202-234-235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 27.04.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta SPOR TOTO TRİBÜN SPOR TOTO B, C, D, E, F, L, M, N, MARATON ÜST TRİBÜN C, D, E, F, G, H, KUZEY TRİBÜNÜ D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 27.04.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G, H, N, O, F, P numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ALMOATASEMBELLAH ALI MOHAMMED AL MUSRATI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, mensubunun ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA’nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü doktoru MEHMET MESUT ÇELEBİ’nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- AHLATCI ÇORUM FK Kulübü görevlisi ÖZGÜR YILDIRIM’ın, 28.04.2024 tarihinde Erzurum oynanan ERZURUMSPOR FK–AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü sporcusu DOMINIQUE JOEL BADJI’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR–TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA MÜSRİ’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 40 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- BOLUSPOR Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan BOLUSPOR–ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 62.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü görevlisi TUNCAY DEMİRTAŞ’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- ADANASPOR A.Ş.’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.–MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 116 ve 118 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. görevlisi OSMAN SÜMER’in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- MANİSA FUTBOL Kulübü antrenörü LEVENT DEVRİM’in, 28.04.2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.–MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK’nın, 28.04.2024 tarihinde oynanan ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK idarecisi FERDAR ÇINAK’ın, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı 102 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ–BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR–ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu VEDAT YEŞİLKAYA’nın, 28.04.2024 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR–ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- SARIYER Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan SARIYER-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- DENİZLİSPOR Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-UŞAK SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- MENEMEN FK hakkında, 28.04.2024 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ–BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan eylemin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



24- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ–BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü Başkanı RİZA VARDAR’ın, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü Başkanı RİZA VARDAR’ın birden fazla görev için akredite edilmesi suretiyle meydana gelen talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü görevlisi ERDİNÇ ŞEHİT’in, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü görevlisi ERDİNÇ ŞEHİT’in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü görevlisi ERDİNÇ ŞEHİT’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- SOMASPOR Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan SOMASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SOMASPOR Kulübü idarecisi FATİH KAYA’nın, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan SOMASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, 28.04.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde İnegöl İlçe Stadında oynanan İNEGÖLSPOR-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübü sporcusu NADİR ÇİFTÇİ’nin, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde İnegöl İlçe Stadında oynanan İNEGÖLSPOR-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- FETHİYESPOR Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu SELAHADDİN DİNÇEL’in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu SELAHADDİN DİNÇEL’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu FATİH AKTAY’ın, 28.04.2024 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 27.04.2024 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU–KARABÜK İDMANYURDU SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- AMASYASPOR FK’nın, 27.04.2024 tarihinde oynanan AMASYASPOR FK-SİLİFKE BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AMASYASPOR FK antrenörü FATİH RÜŞTÜ DÖNMEZ’in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR Kulübünün, 27.04.2024 tarihinde oynanan AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR-ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübünün, 27.04.2024 tarihinde oynanan SAPANCA GENÇLİKSPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,



36- HACETTEPE 1945 SPOR Kulübünün, 27.04.2024 tarihinde oynanan HACETTEPE 1945 SPOR-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakanın yaklaşık 3 dakika durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında sulama sisteminin çalıştırılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HACETTEPE 1945 SPOR Kulübü idarecisi HASAN AYTAÇ TURAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- KEMERKENT BULVARSPOR Kulübünün, 27.04.2024 tarihinde oynanan KEMERKENT BULVARSPOR–KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KEMERKENT BULVARSPOR Kulübü görevlisi ENGİN MAVZER’in, cezaya uymama eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KEMERKENT BULVARSPOR Kulübü sporcusu DOĞUKAN ÇOŞAR’ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü antrenörü MURATHAN KARAGÖL’ün, 27.04.2024 tarihinde oynanan KEMERKENT BULVARSPOR–KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü sporcusu HAMZA İPEKCİ’nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



39- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.’nin, 27.04.2024 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.–AKHİSARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



40- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü sporcusu UĞUR BULUT’un, 27.04.2024 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



41- ORDUSPOR 1967 A.Ş. masörü HARUN DOBRUCA’nın, 27.04.2024 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.–SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



42- ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübü sporcusu OZAN KARABACAK’ın, 27.04.2024 tarihinde oynanan ARMONİ ALANYA KESTELSPOR–SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



43- NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, 27.04.2024 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR–BİTEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



44- BURSA YILDIRIM SPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN KANDEMİR’in, 27.04.2024 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR–BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."