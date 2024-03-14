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TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik

Türkiye Federasyonu () UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen  için mesaj yayınladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda eşleştiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik - 1
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