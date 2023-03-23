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TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu

Maç saatlerine Ramazan düzenlemesi getiren TFF maç tarihlerini açıkladı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu

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Spor Toto Süper Lig'de 27-33.hafta programları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.

Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.

2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir." denildi.

Buna göre Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. 

Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

İŞTE HAFTA HAFTA MAÇ PROGRAMI

TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu - 1
TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu - 2
TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu - 3
TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu - 4
TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu - 5
TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu - 6
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